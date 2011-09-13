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市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 20:03 BJT

〔表格〕9月10日止当周美国连锁店销售较前周增长1.3%--ICSC/高盛

路透9月13日电---美国国际购物中心协会(ICSC)和高盛周二联合发布的报告显示,9月10日止当周美国连锁店销售较前周增长1.3%.

当周 指数1977=100 较上年同期变动(%) 较上周变动(%)

9月10日 523.8 3.3 1.3

9月 3日 516.9 2.7 -0.7

8月27日 520.5 3.0 0.1

8月20日 520.0 3.0 -1.0 (完)

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--编译 王洋;审校 于春红

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