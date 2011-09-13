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市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 20:37 BJT

〔欧洲经济〕希腊总理周三与萨科齐和梅克尔举行电话会议--希腊电视台

路透雅典9月13日电---希腊国家电视台NET周二报导,希腊总理帕潘德里欧(George Papandreou)将在周三与法国总统萨科齐,德国总理梅克尔举行电话会议.(完)

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