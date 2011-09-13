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市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 20:39 BJT

〔表格〕美国8月进口物价较前月下滑0.4%,出口物价则上涨0.5%

路透9月13日电---美国劳工部周二公布,美国8月进口物价较前月下滑0.4%,路透预估为下滑0.8%.出口物价上涨0.5%,路透预估为持平.

8月进出口物价数据如下(未经调整变动百分比):

8月　 7月 (前值)　11年/10年8月

进口物价 -0.4 0.3 0.3 13.0

出口物价 0.5 -0.4 -0.4 9.6 (完)

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--编译 梁睿雪;审校 于春红

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