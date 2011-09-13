〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差触及一个月来低位,市况淡静

路透新加坡9月13日电---亚洲石脑油价格周二走强,裂解价差触及一个月来低位,因韩国恰逢假日令交投保持淡静.

台湾台塑发言人表示,公司料将于本周重启年产能达70万吨的1号裂解装置.此前该装置在5月液化石油气管道火灾後被关闭.

目前台塑年产103万吨的2号裂解装置处于运行之中.

有些交易商认为,即使台塑重启其1号装置,也还不能确认就需要购买10月现货石脑油.

汽油裂解价差则跌至一个月低位,因随着斋月结束,印尼、中东和巴基斯坦季节需求高峰消退.

日本公开规格10月下半月石脑油NAF-1H-TYO价格扳回部分跌幅,升7美元至每吨959.00美元.

10月下半月和11月下半月互换逆价差连续第二日报5美元.

石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK收窄4.25美元,至每吨升水116.00美元,创下8月12日触及每吨114.90美元来低位.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF升0.58美元至每桶18.28美元,为上周五触及19.41美元以来高位.

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK跌0.14美元至每桶10.06美元,为8月15日触及每桶9.98美元以来低位.

油品 价格 上日价格 变动

2011年10月石脑油NAF-1H-TYO 958.50/959.50 952.00 +7.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 104.13/104.23 103.40 +0.78

9月石脑油互换NAF-1M-S 952.75/954.75 945.00 +8.75

10月石脑油互换NAF-2M-S 948.75/950.75 941.50 +8.25

97号现货汽油GL97-SIN 126.35/126.45 125.85 +0.55

95号现货汽油GL95-SIN 124.35/124.45 123.30 +1.10

92号现货汽油GL92-SIN 122.41/122.51 121.10 +1.36

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 18.23/18.33 17.70 +0.58(完)