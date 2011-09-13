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市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 21:12 BJT

〔纽约汇市〕美元兑日圆下挫,接近历史低位

路透纽约9月13日电---美元兑传统避险货币日圆周二扩大跌幅,逼近历史低位,提升了日本央行将很快干预以阻遏日圆升势的预期.

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