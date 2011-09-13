〔国际油市〕亚洲燃料油连续第五个交易日持稳,但裂解价差走阔

路透新加坡9月13日电---亚洲燃料油市场即期跨月价差周二连续第五个交易日持稳,交投连续第二个交易日清淡,由于指标原油价格上涨,跨月价差和固定价格合约均交投淡静.
即期裂解价差自上周五以来走强,每桶较迪拜原油贴水降至近6.00美元,由于点价月趋向于供应良好的10月,基本面转差.
"价格居于高位推迟了买盘,市场人士对于10月/11月跨月价差走向不确定,导致成交连续第二个交易日清淡."新加坡的一位西方交易商称.
周二10月/11月跨月价差成交量略高于5万吨,远低于上周日均逾10万吨的水平,逆价差持稳于每吨4.00美元,与昨日大致相似.
市场对10月合约买盘亦减少,成交量约10万吨,价格降至每吨647.75-649.25美元,布兰特10月原油期货LCOc1在亚洲市场收盘时大幅反弹2.05美元,报每桶112.42美元.
10月裂解价差扩阔0.62美元,每桶较迪拜原油贴水5.98美元.11月裂解价差缩窄0.58美元,报每桶贴水6.10美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 655.00 655.50 655.25 649.95 5.30 0.82
现货380CST燃料油 FO380-SIN 646.25 646.50 646.38 640.80 5.58 0.87
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 653.00 655.00 654.00 647.00 7.00 1.08
380CST船用燃料油升水 6.75 8.50 7.63 6.20 1.43
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 3.75 4.25 4.00 4.00 0.00 0.00
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 3.50 3.80 3.65 3.75 -0.10 -2.67 (完)
--编译 于春红;审校 王洋