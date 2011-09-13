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市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 21:43 BJT

〔美国股市〕开盘变动不大,欧洲债务问题的不确定性仍笼罩市场

路透纽约9月13日电---美国股市周二开盘变动不大,有关抑制欧洲债务危机恶化的计划仍存在不确定性,令投资者紧张不安.

道琼工业指数.DJI盘初跌13.40点,或0.12%,至11,047.72点,标准普尔500指数.SPX微涨1.32点,或0.11 %,至1,163.59点,Nasdaq指数.IXIC涨8.37点,或0.34%,至2,503.46点.(完)

--编译 洪曦;审校 于春红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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