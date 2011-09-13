版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 14日 星期三 01:06 BJT

〔表格〕美国财政部标售10年期公债得标利率为2.000%,投标倍数为3.03

路透华盛顿9月13日电---美国财政部称,其发售10年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 2.000

中值 1.947

低值 1.860

价格/得标

价格 101.117812

高值得标比率 45.20%

投标倍数 3.03

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 21,000,026,900

总投标 63,677,106,900

竞争性投标得标 20,986,620,000

非竞争性投标得标 13,406,900

FED附加 0

发行细节

发行日 2011/09/15

到期日 2021/08/15

CUSIP码 912828RC6

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 母红;审校 李军

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐