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市场报道 | 2011年 9月 13日 星期二 22:48 BJT

〔美国热股〕杜邦和陶氏化学均上涨,此前富国给予两家公司初始评级

路透9月13日电---富国给予部分化学产品制造商初始评级,其中包括杜邦(DD.N)和陶氏化学(DD.N)等大企业,称其青睐面向特殊市场,不受楼市滑坡影响的公司.

杜邦周二早盘上涨1.20%,报44.81美元.陶氏化学涨1.63%,报26.18美元.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

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美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

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