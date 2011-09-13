〔欧洲汇市〕英镑/美元在七个半月低位附近徘徊,兑欧元下跌

* 英镑兑美元下跌,一度触及七个半月低点1.5762美元

* 英镑/美元支撑位在1.5750美元;欧元兑英镑则上扬

* 英国CPI数据小幅上涨,但更多量化宽松政策仍有可能出台

* 英国央行委员普森呼吁进一步采取量化宽松政策

路透伦敦9月12日电---英镑兑美元周二在七个半月低点附近徘徊,此前的通胀数据未能压制有关英国央行将选择采取更多宽松政策的臆测,同时英镑兑欧元下跌,因有关英国银行业对欧元区债务风险敞口的担忧.

英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森表示,央行应立即采取更多货币刺激措施,这令英镑承压,不过效果有限,因MPC九名委员中只有普森长期呼吁量化宽松政策.

英镑兑美元GBP=D4下跌0.4%,报1.5789美元,距离稍早触及的1月25日迄今低位1.5762美元不远.交易商表示,停损单在7月12日触及的低点1.5780美元水平附近触发,令英镑一度跌至1.5762美元.

英镑有可能进一步下跌并跌破1月25日低位1.5750美元,交易商传言该水平为期权障碍位.

英国国家统计局周二公布,英国8月消费者物价指数(CPI)较上年同期升4.5%,符合预估,上月时为上涨4.4%.[ID:nCN1961499].

不过分析师表示CPI的上扬,不足以压制英国利率将在较长期内保持纪录低位的预期,英国央行有可能开始新一轮货币刺激措施来刺激低迷的经济.

英国7月全球商品贸易逆差为12月以来最大,打击了有关疲弱英镑可能帮助提振出口并抵消国内需求不振的预期.[ID:nCN1961509]

英镑兑欧元也下跌,此前一份报导称法国和德国将就希腊问题发表联合声明,欧元曾因此上扬,但之後即回吐涨幅,兑美元也转为下跌,因该消息被否认.

欧元/英镑EURGBP=D4日内上涨0.5%,报0.8660英镑,股市上涨亦提振欧元.近期阻力位在20日移动均线0.8696英镑.

欧元从上周的0.8800英镑水平骤降,因关于希腊可能违约的担忧挥之不去、意大利公债收益率上扬以及法国银行业堪忧.不过技术图表显示其出现超卖,未来数日内有可能出现反弹.

花旗在一份报告中称,该行模型显示,欧元/英镑短期合理价格应在0.8708英镑附近.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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