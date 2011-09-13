〔欧元债市〕意大利公债收益率上扬,因公债标售结果不佳

* 意大利标售公债,但融资成本因需求疲弱而上涨

* 尽管有ECB支持,但意大利公债收益率仍大涨

* 德债期货一度触及新高,之後回落

路透伦敦9月13日电---意大利公债收益率周二上扬,此前广受关注的公债标售未显示该国在不依靠欧洲央行(ECB)支持的情况下,能够以可长期承受成本发债的迹象.

交易商表示,欧洲央行在标售前後均买入意大利公债,但购买量不大,这暗示10年期意大利公债收益率IT10YT=TWEB有可能再度升向6%,除非欧洲央行扩大购买规模.10年期意大利公债收益率日内上涨9个基点至5.67%.

"(欧洲央行)维持外围公债收益率在较低水平的决心有多大,这是问题所在,"Bloxham

Stockbrokers的首席经济学家Alan McQuaid表示.

意大利公债收益率攀升令欧元区债务危机忧虑升温.市场对希腊可能违约的预期不断升温,且对法国银行业风险敞口,特别是外围国家公债敞口的担忧加剧.

路透基于Markit信用违约互换(CDS)价格的计算显示,希腊违约率达到90%.希腊两年期公债收益率GR2YT=TWEB盘中触及接近94%的纪录高位.

德债期货<FGBLc1在意大利公债标售前触及138.91的新高,之後回落,原因是法国总统萨科齐办公室否认德法两国领导人将在今日稍晚就希腊问题发表声明.

德债期货最新下跌39个跳动点至137.85,稍早时一度跌至137.55.

Bloxham Stockbrokers首席分析师Alan McQuaid称,德债目前走势不会持续太久,他预计近期德债收益率将从周二的1.79%跌向1.5%.DE10YT=TWEB

意大利标售65亿欧元五年期公债,得标收益率攀升,因需求减弱.

五年期意大利公债较可比德债收益率差触及纪录高位,10年期意大利公债收益率一度超过400个基点,逆转了8月欧洲央行开始购买意大利公债以来所录得的几乎全部收益率差收窄幅度.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>