〔英国债市〕英债走低,股市受欧洲将采取行动应对危机的希望带动上扬

* 英债期货转升为跌,因股市反弹
* 欧洲将采取行动应对债务危机的希望损及英债吸引力
* 英央行扩大资产购买规模的传言扶助英债表现强于可比德债-分析师
路透伦敦9月13日电---英债期货周二回落,之前全球股市反弹,因市场寄望于决策者可能更接近采取一致行动解决主权债危机.
在稍早的交易中,对希腊违约和意大利公债标售的担忧扶助推升12月英债期货至合约高位.在今日进行的五年期意大利公债标售中,该国政府被迫支付5.60%的创纪录收益率,凸现该国面临的阻力.
但英债稍後回落.有报导称,德国,法国和希腊领导人周三将举行电话会议讨论债务危机.策略师称,这部分削弱了避险需求.两位德国消息人士稍後向路透证实,将举行电话会议.
现货市场,10年期英债收益率GB10YT=RR跌至2.124%的纪录新低,低于周一触及的2.181%的纪录低位.收益率稍後反弹,收盘回落1个基点,报2.215%.
12月英债期货FLGZ1稍早触及131.50的合约高位,後回落.结算时下跌17跳动点,报130.53,表现强于可比德债期货FGBLZ134个跳动点.
"英债表现强于可比德债主要是因德债收益率处于非常不具吸引力的水平,其次是因希腊违约将给德国带来巨大成本,"Monument Securities的策略师Marc Ostwald称.
法国巴黎银行的策略师Shahid Ladha称,市场对英国央行今年稍後将采取第二轮资产购买行动的预期不断升温也为英债提供支撑.
周三最重要的数据是0830 GMT将公布的英国失业率数据.(完)
--编译 母红;审校 李军
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