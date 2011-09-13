〔美国债市〕四笔汽车和信用卡类ABS进入市场,其中包括通用电气和宝马

IFR纽约9月13日电---根据标准普尔周二发布的一份研究报告,未来几个月内,消费类ABS可能会从破产率降低中继续受益,特别是汽车和信用卡类ABS.

根据美国破产协会(American Bankruptcy Institute),8月消费者破产率较去年同期下降10.7%,并小幅低于上月水平(-0.03%).

标准普尔称,这是破产率连续第八个月同比下跌,暗示消费者资产负债表持续改善,尽管劳动力市场仍疲弱.

来自Discover以及美国通用电气(奇异,GE)(GE.N)旗下GE Capital的两笔信用卡ABS交易昨日入市,唤醒了多数时候交易并不旺盛的一类ABS,因银行日益使用自有存款为信用卡贷款提供资金.

Discover上次进入ABS市场还是在5月26日,GE Capital上次入市则在6月9日.

GE Capital新券从最初的5.72亿美元规模提高至8.58亿,其定价于昨天晚上完成.该交易命名为GEMNT 2011-3.

评级为AAA的两年期部分定价为较一个月伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码23个基点.而(穆迪/惠誉分别)定价为A2/A+的两年期部分定价为一个月Libor加码85个基点.

7.50亿美元的Discover Card Execution Note Trust (DCENT) 2011-3 offering新券定价指引在今天下午公布.评级为AAA的债券部分加权平均年期为三年,定价据称为一个月Libor加码21至22个基点.这笔交易由巴克莱和瑞士信贷银行牵头经办,将在明天定价,并在9月20日完成.

美银美林和加拿大皇家银行今天也为宝马发售的10亿美元汽车贷款ABS--BMW Vehicle Owner Trust 2011-A发布定价指引.

摩根大通、美银和富国亦为6.5亿美元Carmax 2011-2优质零售汽车贷款支持ABS发布定价指引.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

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