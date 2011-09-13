〔美国能源〕9月9日止当周汽油需求同比下跌3.5%--SpendingPulse

金属期市：伦铜在两周低点上方持稳，受供应忧虑支撑
全球最大的上市铜矿商--美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周五表示，如果2月中之前仍得不到新的出口许可，将在印尼裁减员工、支出和产量。
路透纽约9月13日电---万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,最近一周美国汽油需求减少,因油价攀升以及热带风暴Lee和德州野火令墨西哥湾地区驾车人减少出行.
截至9月9日当周美国汽油平均需求较上年同期下跌3.5%,较之前一周下降2.4%.
一周汽油价格较之前一周平均上涨3美分,至每加仑3.66美元,较上年同期高出36.6%.
四周美国汽油平均需求较上年同期下降2.7%,为连跌第25周.(完)
--编译 母红;审校 李军
全球最大的上市铜矿商--美国自由港麦克默伦铜金矿公司 周五表示，如果2月中之前仍得不到新的出口许可，将在印尼裁减员工、支出和产量。
路透2月3日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 称，周五其黄金持仓量增加0.41%至814.51吨，周四为811.22吨。
一项路透调查周五显示，华尔街主要大型银行预计，今年美国联邦储备理事会(美联储/FED)仅会升息两次，需要以更快脚步收紧货币政策的风险温和。