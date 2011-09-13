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商品期货 | 2011年 9月 14日 星期三 02:09 BJT

〔美国能源〕9月9日止当周汽油需求同比下跌3.5%--SpendingPulse

路透纽约9月13日电---万事达卡旗下数据研究机构SpendingPulse周二公布的数据显示,最近一周美国汽油需求减少,因油价攀升以及热带风暴Lee和德州野火令墨西哥湾地区驾车人减少出行.

截至9月9日当周美国汽油平均需求较上年同期下跌3.5%,较之前一周下降2.4%.

一周汽油价格较之前一周平均上涨3美分,至每加仑3.66美元,较上年同期高出36.6%.

四周美国汽油平均需求较上年同期下降2.7%,为连跌第25周.(完)

--编译 母红;审校 李军

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