〔美国股市〕ADR上涨,受银行股反弹带动

路透纽约9月13日电---在美国股市挂牌交易的海外企业美国存托凭证(ADR)周二上涨,因市场相信希腊债务危机仍有可能得到解决,令违约担忧有所缓解.

连续数日遭遇卖压後,欧洲银行ADR反弹,此前德国总理梅克尔试图淡化希腊即将违约的传言.

德意志银行(DB.N)大涨6.85%报31.97美元,巴克莱(BCS.N)上扬3.27%报9.48美元,Lloyds Banking Group(LYG.N)升2.58%至1.99美元.

法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPQY.PK)上涨4.32%报19.08美元,此前华尔街日报援引匿名消息人士报导该行融资问题,该行明确否认此报导,并称其美元资金来源稳定而且坚实.

"市场告诉我们,昨日的反应有些过头...市场并不完全认为情况如过去几天预示的那样."ICAP Equities执行董事Ken Polcari称.

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR升0.77%,报116.97点.纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数.BKEUR上涨0.79%.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.1%,报900.43点,早盘一度触及两年低位,不过意大利公债收益率大幅上升和希腊债务违约担忧令涨幅受限.

纽约梅隆银行的亚洲企业ADR指数.BKAS收高0.87%,拉丁美洲企业ADR指数.BKLA上扬0.19%.(完)

--编译 李富强;审校 母红

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