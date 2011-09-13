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市场报道 | 2011年 9月 14日 星期三 02:20 BJT

〔美国数据〕美国8月预算赤字为1,341.5亿美元--财政部

路透华盛顿9月13日电---美国财政部周二公布,8月预算赤字为1,341.5亿美元,较上年同期大增,主要是因日历年支付日期的变动以及2010年8月的一次性调整.

财政部表示,截至9月30日的2011财年首11个月预算赤字为1.234万亿美元,略低于上年同期的1.260万亿美元.

白宫在9月1日预计2011财年联邦赤字为1.316万亿美元,2010财年实际赤字为1.293万亿美元.(完)

--编译 母红;审校 李军

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