〔纽约期市〕软商品今日涨跌互现,多数市场交投清淡

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透纽约/伦敦9月13日电---软商品期货周二表现不一,因多数市场交投清淡.近月原糖合约溢价因可供交割的供给紧张而上涨,此前巴西产量下降.
阿拉比卡咖啡受经济忧虑打压而告下跌.可可小幅上涨,上一交易日曾跌至一个月低位.
汤森路透数据显示,截至1802GMT,纽约可可和咖啡市场成交量较30日均值低约50%.
10月原糖期货SBc1下滑0.16美分,收报每磅29.41美分.Liffe-10月白糖期货LSUV1跌6.30美元,收在每吨717.30美元.
麦格理分析师Kona Haque称,巴西制糖作物减产造成短期供给紧张.该一状况料将在2011年稍晚缓解,因欧盟和俄罗斯等国家将有较多作物收割.
"巴西出现供给问题,而现在距离北半球收割还有几周时间.此刻市场的全部注意力都放在巴西及其交割能力上,"她说.
10月/3月原糖期货合约升水SB-1=R保持在每磅1.4美分水平附近.周一时曾达到逾2美分,远高于上周一度触及的低点0.57美分.
交易商称10月/3月原糖期货合约升水骤涨,可能迫使部分交易公司回补空头仓位,之前这些公司曾预计基金将净多头仓位展期至3月时,价差将走弱.
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCZ1下跌0.65美分,收报每磅2.703美元.11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2跌46美元,报每吨2,144美元.
ICE-12月可可期货CCZ1上涨2美元,报每吨2,865美元.伦敦市场12月可可期货LCCZ1上扬3英镑,报每吨1,850英镑.(完)
--编译 洪曦;审校 母红
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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