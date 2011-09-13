美国各类经济指标总览--2011/9/13

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
美国劳工部周二公布,美国8月进口物价较前月下滑0.4%,路透预估为下滑0.8%.出口物价上涨0.5%,路透预估为持平.[ID:nCN1962623]
美国财政部周二公布,8月预算赤字为1,341.5亿美元,较上年同期大增,主要是因日历年支付日期的变动以及2010年8月的一次性调整.财政部表示,截至9月30日的2011财年首11个月预算赤字为1.234万亿美元,略低于上年同期的1.260万亿美元.[ID:nCN1963145]
当前值 前次值
失业率(%) 9.1(8月) 9.1(7月修正值)
非农业就业岗位(万) 持平(8月) +8.5(7月修正值)
平均时薪(%) -0.1(8月) +0.5(7月修正值)
消费者物价指数(CPI)(%) +0.5(7月) -0.2(6月修正值)
不包括食品和能源CPI(%) +0.2(7月) +0.3(6月修正值)
实质所得(%) -0.1(7月) 持平(6月修正值)
生产者物价指数(PPI)(%) +0.2(7月) -0.4(6月)
不包括食品和能源PPI(%) +0.4(7月) +0.3(6月)
国内生产总值(GDP)(%) +1.0 +0.4
(第二季修正值) (第一季终值)
GDP平减指数(%) +2.5 +2.7
(第二季修正值) (第一季终值)
零售销售(%) +0.5(7月) +0.3(6月修正值)
国际贸易收支(亿美元)逆差448.1(7月) 逆差515.7(6月修正值)
雇佣成本(%) +0.7(第二季) +0.6(第一季)
工业生产(%) +0.9(7月) +0.4(6月修正值)
产能利用率(%) 77.5(7月) 76.9(6月修正值)
初请失业金人数(万人) 41.4 41.2
(9月3日当周) (8月27日当周修正值)
联邦预算(亿美元) 赤字1,341.5(8月) 赤字1,294(7月)
领先指标(%) +0.5(7月) +0.3(6月)
个人所得(%) +0.3(7月) +0.2(6月修正值)
个人消费支出(PCE)物价(%) +0.4(7月) -0.1(6月修正值)
消费者信贷(亿美元) 增加119.7(7月) 增加113.5(6月修正值)
企业库存(%) +0.3(6月) +0.9(5月修正值)
建筑支出(%) -1.3(7月) +1.6(6月修正值)
消费者信心 44.5(8月) 59.2(7月修正值)
房屋开工(万户) 60.4(7月) 61.3(6月修正值)
建筑许可(万户) 60.1(7月修正值) 61.7(6月修正值)
成屋销售(万户) 467(7月) 484(6月修正值)
新屋销售(万户) 29.8(7月) 30(6月修正值)
工厂订单(%) 2.4%(7月) -0.4(6月修正值)
耐久财(耐用品)订单(%) +4.1%(7月修正值) -1.1%(6月修正值)
供应管理协会非制造业指数 53.3(8月) 52.7(7月)
供应管理协会制造业指数 50.6(8月) 50.9(7月)
趸售(批发)库存(%) +0.8(7月) +0.6(6月修正值)
进口物价(%) -0.4(8月) -0.3(7月修正值)
出口物价(%) +0.5(8月) -0.4(7月修正值)
单位劳工成本(%) +3.3% +2.2%
(第二季修正值) (第二季初值)
非农业生产率(%) -0.7% -0.3%
(第二季修正值) (第二季初值)
经常账(亿美元) 赤字1,192.7 赤字1,121.8
(第一季初值) (第四季修正值) (完)
--整理 王洋/母红;审校 李军
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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