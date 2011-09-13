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市场报道 | 2011年 9月 14日 星期三 05:02 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货大多收低,因需求清淡和技术面疲软

路透芝加哥9月13日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二大多收低,因全球市场对美国小麦的需求清淡,而技术面疲软.

指标CBOT-12月小麦期货WZ1盘中下跌3.4%,低于所有关键移动平均线.

俄罗斯第一副总理称,2011/12年,该国可能出口逾2,000万吨谷物.出口禁令取消後,已签订720万吨谷物合约.

利比亚买入5万吨9月运输的俄罗斯制粉小麦,未来数月还需要50万吨小麦--贸易商.

加拿大大草原霜冻料对作物构成轻微威胁.

12月小麦期货WZ1收跌25-1/4美分,报7.02美元.

今日CBOT小麦预估成交量为88,740口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 李富强;审校 李军

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