〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货下跌,但霜冻担忧帮助减轻跌幅

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透芝加哥9月13日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二下跌,交易商称受累于玉米和小麦市场走低,不过收盘时脱离日内低点,因有关美国中西部将遭霜冻威胁的担忧支撑市场.
美元指数回落以及原油走强也帮助减轻跌幅.
指标11月大豆期货SX1一度跌至13.82美元,为8月22日迄今最低水准,但收盘前削减跌幅.
美国全国油籽加工商协会(NOPA)周三公布大豆压榨报告前,交易商预计该数字将在1.162-1.22亿蒲式耳之间,预估均值为1.198亿蒲式耳.NOPA 7月压榨量为1.22952亿蒲式耳.
一预报机构表示,周四时美国中西部的西北延伸地带气温预计将跌至冰点以下,这料将损毁该地区晚播种的大豆作物.
本周预报也显示,中国东北部分地区也将较往年提前一周出现霜冻,这里中国最大的玉米和大豆产区.
美国农业部(USDA)周一稍晚称,美国大豆作物优良率为56%,与上周持平.USDA还表示大豆落叶率为15%,低于五年均值27%.
CBOT-11月大豆SX1收挫4-1/2美分,报每蒲式耳13.91-1/2美元.9月豆油合约BOc1跌0.09美分,收报每磅57.16美分.CBOT-9月豆粕合约SMc1收挫2.8美元,报每短吨357.3美元.
豆粕期货收低,追随大豆走弱趋势.
豆油亦收低,但原油强劲走势帮助减少跌幅.
芝加哥期货交易所(CBOT)公布9月大豆期货交割603口,豆油期货交割总量为397口.豆粕期货无交割.
预估CBOT大豆成交量为164,540口,豆油成交77,134口,豆粕成交65,575口.
以下为CBOT农产品期货在1920GMT的价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌 涨跌
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CBOT玉米Cc1 709.25 -25.00 -3.4% 12.8%
CBOT大豆Sc1 1381.25 -6.25 -0.5% -0.9%
CBOT豆粕SMc1 357.30 -2.80 -0.8% -3.5%
CBOT豆油BOc1 57.16 -0.09 -0.2% -1.0%
CBOT小麦Wc1 688.75 -11.00 -1.6% -13.3%
CBOT稻米RRc1 1789.00 -28.00 -1.5% 27.8%
EU小麦BL2X1 203.00 -5.00 -2.4% -19.6%
NYMEX原油期货CLc1 89.86 1.67 1.9% -1.7%
道琼工业指数.DJI 11,045 -15 -0.1% -4.6%
现货金XAU= 1836.30 22.65 1.3% 29.4%
欧元/美元EUR= 1.3674 0.0005 0.1% 2.4%
美元指数.DXY 77.0880 -0.4900 -0.6% -2.5%
波罗的海
乾散货指数.BADI 1901 25 1.3% 7.2%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.
--编译 洪曦;审校 母红
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