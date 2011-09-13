版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 14日 星期三 03:27 BJT

〔纽约期市〕ICE期棉因投资者轻度买盘收高,市场仍保持宽幅波动

路透纽约9月13日电---棉花期货周二收高,交易商表示因投资者轻度买盘,而棉花市场仍保持宽幅波动,且无迹象表明短期内将会脱离该区间.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1上涨0.72美分,收报每磅1.1301美元,盘中交投区间为1.1113-1.1325美元.

汤森路透初步数据显示,成交量为近11,200口,较30日均值低约10%.

独立棉花分析师Mike Stevens表示,期棉受不确定性左右,并且市场对于未来棉花需求将增长的信心不足.

"显然(市场)在等待某种方式的刺激因素."Stevens称.

交易商表示,数个交易日以来,12月棉花期货合约均在1.09-1.15美元区间内波动,并且没有突破该区间的迹象.

目前,市场将关注周四美国农业部(USDA)公布的一周出口报告,以此获得潜在的推助因素.

周一时,USDA的作物生长报告显示,处于差和很差生长状态的棉花比率为44%,去年同期为12%.

洲际交易所(ICE)数据显示,周一棉花期货成交量为8,901口,上周五时为15,192口.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐