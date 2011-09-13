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市场报道 | 2011年 9月 14日 星期三 04:12 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收高0.4%,Nasdaq指数收涨1.49%

路透纽约9月13日电---美国股市周二收涨,投资者购买近期受创的股票,押注欧洲领导人很快将采取行动遏制希腊债务危机扩散.

根据初步数据显示,道琼工业指数.DJI收高44.73点,或0.4%,报11,105.85;标准普尔500指数.SPX收涨10.60点,或0.91%,报1,172.87点.Nasdaq指数.IXIC上扬37.06点,或1.49%,报2,532.15点.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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