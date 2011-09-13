〔纽约汇市〕欧元兑美元小幅走高,但下行趋势仍在

* 欧元兑美元走高,兑日圆下跌

* 意大利债券标售显示需求下降

* 希腊、法国和德国领导人将于周三举行电话会议--官员

路透纽约9月13日电---欧元兑美元周二小幅走高,从七个月低位反弹,受股市反弹提振,不过下行趋势看起来仍在,因欧洲债务危机恶化.

日圆兑美元和欧元皆走高,令日本干预汇市打压日圆的可能性犹存.瑞士央行采取积极行动打压瑞郎後,日圆成为避险资金流的主要目标货币.

法国周二确认希腊、法国和德国领导人将于周三举行电话会议的报导.该消息和法国银行股反弹皆支撑欧元.

不过很少投资者认为欧元的反弹能够持续,之前的意大利债券标售令人失望,得标利率大涨,因希腊债务可能违约的担忧持续.

"欧元的趋势仍是下跌."Brown Brothers Harriman资深外汇分析师Win Thin称."希腊、意大利和其他国家的情况并未改善,因此我仍对欧元区非常悲观."

欧元兑美元EUR=EBS上涨0.1%,报1.3689美元.Market News International报导,中国可能不会买入意大利债券,与此前金融时报的报导不同,拖累欧元触及盘中低位1.35578美元.

法国总统办公室称,德法两国没有就希腊问题发表联合声明的计划,令出现某种形式的支持的期待落空.

周一欧元低见1.34949美元,为2月以来最低.

摩根士丹利下调欧元预估,预计年底前欧元下跌至1.30美元,2012年第一季下跌至1.25美元.

欧元兑日圆EURJPY=EBS低见104.410日圆,最终下跌0.4%报105.19日圆,周一曾触及10年低位103.900日圆.

**逢高卖出**

交易商称,中长期投资大户仍逢高卖出,1.3720/25美元附近有少量止损卖单.

下方的关键位置在1.34280美元附近的2月低点和1.34082美元附近的2010年6月至2011年5月涨势的50%回撤位.

意大利新的五年期公债收益率上升,打压欧元.

评级机构可能调降法国银行评级的传言持续,亦令欧元承压.

美元兑日圆JPY=EBS下跌0.5%报76.84日圆.美元指数.DXY下跌0.7%报77.026,周一曾触及七个月高位77.784.

欧元兑瑞郎EURCHF=EBS大体持平在1.2039瑞郎,徘徊于瑞士央行誓言捍卫的1.2000瑞郎水平附近.

"投资者避险情绪仍高涨."纽约梅隆银行全球外汇策略执行董事Samarjit Shankar称."市场仍净买入美元、瑞郎和日圆,净卖出风险较高的新兴货币和10国集团货币."

今日 上日 当日 今年以来 2010年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

------------------------------------------------------------------

欧元/美元 EUR= 1.3682 1.3672 +0.07 +2.28 1.3377

美元/日圆 JPY= 76.860 77.200 -0.44 -5.29 81.150

欧元/日圆 EURJPY= 105.18 105.57 -0.37 -3.18 108.63

美元/瑞郎 CHF= 0.8796 0.8803 -0.08 -5.77 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.5782 1.5858 -0.48 +1.17 1.5599

美元/加元 CAD= 0.9861 0.9922 -0.61 -1.06 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0318 1.0352 -0.33 +1.13 1.0203

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2038 1.2039 -0.01 -3.60 1.2488

欧元/英镑 EURGBP= 0.8667 0.8619 +0.56 +1.11 0.8572

新西兰元/美元 NZD= 0.8248 0.8245 +0.04 +5.87 0.7791

美元/挪威克朗 NOK= 5.6089 5.6230 -0.25 -3.66 5.8218

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.6747 7.6877 -0.17 -1.47 7.7895

美元/瑞典克朗 SEK= 6.6622 6.6833 -0.32 -0.71 6.7098

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.1188 9.1395 -0.23 +1.54 8.9809

------------------------------------------------------------------

附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 李富强;审校 母红

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]