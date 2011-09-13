〔国际油市〕NYMEX原油期货因美元下跌而收在五周高位,关注库存数据

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
* 路透调查:美国原油库存料减少310万桶
* 美元下跌,改善商品风险人气
* 市场关注API库存报告
路透纽约9月13日电---美国原油期货周二上涨并收在五周最高水平,之前美元走弱,并且预估显示一周原油库存数据料减少.
交易商未受国际能源署(IEA)下调原油需求成长预估的影响.
一周库存报告公布前,路透调查显示分析师平均预估,9月9日当周美国国内原油库存料减少310万桶.汽油库存预计将减少50万桶,馏分油库存则料增加70万桶.精炼厂设备利用率预计将下降0.8%.
分析师称原油库存减少原因是热带风暴Lee造成墨西哥湾生产中断,该地区占美国原油产量的约三分之一.
收盘後,美国石油协会(API)公布,美国最近一周原油库存减少510万桶,汽油库存增加280万桶,馏分油库存增加6.7万桶.
纽约商业期货交易所(NYMEX)-10月原油期货CLV1收高2.02美元,或2.29%,结算价报每桶90.21美元,为近月合约8月3日迄今最高收盘位,当时其价格收在91.93美元.今日盘中交投区间为87.81-90.52美元.
伦敦ICE-10月布兰特原油期货LCOV1结算价报每桶111.89美元,回落0.36美元,或0.32%.
近月美国原油合约与布兰特原油期货贴水CL-LCO1=R收报21.68美元,较周一时的24.06美元收窄.9月6日该价差曾触及27.23美元的纪录高位.
国际能源署(IEA)在月度报告中,将今年的全球原油需求成长预估调降至104万桶/日,降幅为16万桶/日,并将2012年需求成长预估下调19万桶/日至142万桶/日.
万事达卡一周报告显示,包括劳工节两天周末的上周美国零售汽油销售较上年降低3.5%,需求较上周减少2.4%.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
10月原油 90.21 2.02 2.3% 87.81 90.52 328,897 349,238
11月原油 90.28 1.97 2.2% 87.94 90.60 136,794 101,915
10月RBOB汽油 2.7424 0.0042 0.2% 2.7182 2.7645 36,369 64,154
11月RBOB汽油 2.7162 0.0048 0.2% 2.6946 2.7359 32,836 43,787
10月取暖油 2.9361 -0.0114 -0.4% 2.9234 2.9654 54,569 58,856
11月取暖油 2.9465 -0.0104 -0.4% 2.9336 2.9750 28,756 20,946
ICE合约
10月布兰特 111.89 -0.36 -0.3% 111.28 113.30 128,889 159,203
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 728,880 677,483 718,849 1,491,790 -10,565
汽油 101,123 156,717 122,732 268,736 -1,888
取暖油 134,806 121,952 121,924 316,848 2,742(完)
--编译 洪曦;审校 李军
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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