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市场报道 | 2011年 9月 14日 星期三 04:35 BJT

〔标题新闻〕德国财长朔伊布勒称如果希腊满足欧盟,欧洲央行和IMF的要求,欧洲将帮助希腊改革

注:国际货币基金组织(IMF)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7KD3Y7]

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