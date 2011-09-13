〔美国股市〕收涨,因市场押注欧洲将采取进一步行动遏制危机蔓延

* 工业股领涨,大型科技股推高Nasdaq指数

* 百思买走低,之前公布的营收不及预期

* 道指收高0.4%,标普500指数劲0.9%,Nasdaq指数上扬1.5%

路透纽约9月13日电---美国股市周二收涨,投资者购买近期受创的股票,押注欧洲领导人很快将采取行动遏制希腊债务危机扩散.

对欧元区债务危机可能拖累全球经济再陷衰退的担忧重创股市,但股市已跌至部分市场人士认为已消化希腊债务违约预期的水平.

投资者看似寄望于德国总理,法国总统和希腊总理在周三的电话会议上能取得进展.

买盘推高大型科技股.部分市场人士将这些股票视为风险较低的押注,且认为这些领域可能得益于经济状况改善.

部分分析师称,市场已消化更多不利情景预期,因此欧洲危机取得任何一点改善都将是买入的理由.

"仍存在某种形式的大规模救助方案出台的可能性,但我认为,投资者已考虑到了最坏的情况和短期情景,"伊利诺伊州Cozad Asset Management的投资顾问和资产组合经理Bryant Evans称.

"至少部分投资者看到下跌时存在部分买入机会."

道琼工业指数.DJI收高44.73点,或0.4%,报11,105.85;标准普尔500指数.SPX收涨10.60点,或0.91%,报1,172.87点.Nasdaq指数.IXIC上扬37.06点,或1.49%,报2,532.15点.

甲骨文ORCL.O,英特尔(INTC.O)和苹果(AAPL.O)对Nasdaq指数的提振最大,甲骨文劲扬3.6%,报27.72美元.

工业股在标普500指数中涨幅居前.标普工业股指数.GSPI上扬1.9%.

下跌股中,百思买(BBY.N)季度营收持稳,不及预期,因对电视的需求疲弱,但该公司维持财年营收预期不变.该股急跌6.5%,报23.35美元.(完)

--编译 母红;审校 李军

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