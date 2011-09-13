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市场报道 | 2011年 9月 14日 星期三 05:24 BJT

〔加拿大股市〕收涨,因投资者买入受创的银行和能源股

路透多伦多9月13日电---加拿大股市多伦多S&P/TSX综合指数周二收涨,从前一日的深跌中反弹,因投资者买入受创的银行和能源股.

但对欧元区债务危机的普遍担忧限制涨幅,投资者对买入风险较高的商品股犹豫不决,尽管资源价格反弹.

"随着油价,金价和其他商品价格上扬,预计能源股将小幅走强,资源股表现不俗,"Union Securities的市场策略师Levente Mady称.

权重的金融股领涨,涨幅为0.88%.道明银行(TD.TO)收涨1.7%;加拿大丰业银行(BNS.TO)上扬1.3%.

能源股收高0.6%,因美国原油期货攀升.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收升56.65点,或0.47%,报12,205.48点.10大类股中有七类上扬.

材料股受贵金属矿商拖累收跌0.1%(完)

--编译 母红;审校 李军

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