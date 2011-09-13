日韩经济指标预测--9月14日-9月21日****

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透9月14日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
-----------------------------------9月12日当周-------------------------------
9月14日(三)
0430 日本工业生产 7月修正值 -- +0.6%
产能利用率指数 -- +5.2%
2330 日本路透短观制造业景气判断指数 9月 -- 正6
2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超11,760
外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超877
9月15日(四)
0300 韩国贸易收支(亿美元) 8月修正值 -- 顺差8.2
出口(较上年同期) -- +27.1%
进口(较上年同期) -- +29.2%
2100 韩国出口物价(较上年同期) 8月 -- -1.3%
进口物价(较上年同期) -- +9.8%
9月16日(五)
暂无重要经济数据公布.
-----------------------------------9月19日当周------------------------------
9月19日(一)
暂无重要经济数据公布.
9月20日(二)
2300 韩国失业率 8月 -- 3.3%
2350 日本贸易收支(亿日圆) 8月 -- 顺差725
出口(较上年同期) -- -3.3%
进口(较上年同期) -- +9.9%
9月21日(三)
暂无重要经济数据公布.(完)
--编译 李爽;审校 张涛
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]
欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]
中国..........[ECI-DIARY-CDS]
已公布经济指标一览
美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]
欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]
中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]
澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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