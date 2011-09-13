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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 06:09 BJT

****日韩经济指标预测--9月14日-9月21日****

路透9月14日---以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------9月12日当周-------------------------------

9月14日(三)

0430 日本工业生产 7月修正值 -- +0.6%

产能利用率指数 -- +5.2%

2330 日本路透短观制造业景气判断指数 9月 -- 正6

2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超11,760

外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超877

9月15日(四)

0300 韩国贸易收支(亿美元) 8月修正值 -- 顺差8.2

出口(较上年同期) -- +27.1%

进口(较上年同期) -- +29.2%

2100 韩国出口物价(较上年同期) 8月 -- -1.3%

进口物价(较上年同期) -- +9.8%

9月16日(五)

暂无重要经济数据公布.

-----------------------------------9月19日当周------------------------------

9月19日(一)

暂无重要经济数据公布.

9月20日(二)

2300 韩国失业率 8月 -- 3.3%

2350 日本贸易收支(亿日圆) 8月 -- 顺差725

出口(较上年同期) -- -3.3%

进口(较上年同期) -- +9.9%

9月21日(三)

暂无重要经济数据公布.(完)

--编译 李爽;审校 张涛

经济指标预测或公布日程

美国与加拿大.......[US/ECICN] 日本.........[JP/ECICN]

欧洲...............[EU/ECICN] 台湾.........[TW/ECICN]

中国..........[ECI-DIARY-CDS]

已公布经济指标一览

美国...............[ECI/USCN] 日本.........[ECI/JPCN]

欧洲...............[ECI/EUCN] 韩国.........[ECI/KRCN]

中国.................[ECI/CN] 香港.........[ECI/HKCN]

澳洲..............[AU/STATCN] 台湾.........[ECI/TWCN]

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