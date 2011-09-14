〔澳洲数据〕9月WESTPAC-MI消费者信心指数上升8.1%至96.9

路透悉尼9月14日电---澳洲一项衡量消费者信心的重要指标在9月强劲反弹,因升息忧虑减轻且经济面消息改善,帮助抵消了全球市场动荡带来的影响.

Westpac Bank(WBC.AX)和Melbourne Institute周三公布的对1,200名受访者调查结果显示,其9月消费者信心指数较前月跳涨8.1%至96.9,优于大幅下跌的8月和7月,不过较上年同期仍下降14.4%.