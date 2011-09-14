〔澳洲数据〕9月WESTPAC-MI消费者信心指数上升8.1%至96.9

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透悉尼9月14日电---澳洲一项衡量消费者信心的重要指标在9月强劲反弹,因升息忧虑减轻且经济面消息改善,帮助抵消了全球市场动荡带来的影响.
Westpac Bank(WBC.AX)和Melbourne Institute周三公布的对1,200名受访者调查结果显示,其9月消费者信心指数较前月跳涨8.1%至96.9,优于大幅下跌的8月和7月,不过较上年同期仍下降14.4%.
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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