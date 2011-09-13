(重发)****欧洲经济指标预测--9月14日-9月21日****

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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路透9月14日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
------------------------------------9月12日当周-------------------------------
9月14日(三)
0715 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -0.4% -0.7%
(较上年同期) -1.1% -0.6%
0830 英国请领失业金人数(万人) 8月 增加3.5 增加3.71
按照ILO计算的失业率 7月 7.9% 7.9%
0900 欧元区工业生产(较前月) 7月 +1.5% -0.7%
(较上年同期) +4.6% +2.9%
9月15日(四)
0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第二季 +2.5% +4.4%
0730 瑞士央行利率决议 第三季 0.00% 0.00%
0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月终值 +0.3% +0.3%
(较上年同期) +2.8% +2.8%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.3% +0.3%
(较上年同期) +2.2% +2.2%
0830 英国零售销售(较前月) 8月 -0.3% +0.2%
(较上年同期) -0.1% 持平
0900 欧元区就业人口(较前季) 第二季 -- 持平
(较上年同期) -- +0.1%
0900 欧元区HICP(较上月) 8月终值 +0.2% -0.6%
(较上年同期) +2.5% +2.5%
扣除食品和能源的核心HICP(较上月) +0.3% -0.8%
(较上年同期) +1.3% +1.5%
9月16日(五)
0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 7月 -- 赤字33
(经季节调整) -- 赤字74
0800 欧元区投资净流入(亿欧元) 7月 -- 939
0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 7月 -- 逆差2.94
对全球贸易收支(亿欧元) -- 逆差18.29
0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 7月 顺差20 顺差9
0900 欧元区劳工成本(较上年同期) 第二季 -- +2.6%
薪资(较上年同期) 第二季 -- +2.3%
------------------------------------9月19日当周-------------------------------
9月19日(一)
暂无重要经济数据公布.
9月20日(二)
0600 德国PPI(较前月) 8月 -- +0.7%
(较上年同期) -- +5.8%
0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 8月 -- 顺差28.25
0800 意大利工业订单(较前月) 7月 -- +4.1%
(较上年同期) -- +13.6%
0900 德国ZEW景气判断指数 9月 -- 负37.6
现况指数 -- 53.5
9月21日(三)
0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 9月 -- --
0830 英国公共部门收支短差(亿英镑) 8月 -- 盈馀56.5
公共部门净借款(亿英镑) -- 盈馀19.6
--编译 王兴亚;审校 张涛
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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