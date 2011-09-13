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市场报道 | 2011年 9月 14日 星期三 06:36 BJT

(重发)****欧洲经济指标预测--9月14日-9月21日****

(重发以调整格式)

路透9月14日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

------------------------------------9月12日当周-------------------------------

9月14日(三)

0715 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -0.4% -0.7%

(较上年同期) -1.1% -0.6%

0830 英国请领失业金人数(万人) 8月 增加3.5 增加3.71

按照ILO计算的失业率 7月 7.9% 7.9%

0900 欧元区工业生产(较前月) 7月 +1.5% -0.7%

(较上年同期) +4.6% +2.9%

9月15日(四)

0715 瑞士工业订单(较上年同期) 第二季 +2.5% +4.4%

0730 瑞士央行利率决议 第三季 0.00% 0.00%

0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月终值 +0.3% +0.3%

(较上年同期) +2.8% +2.8%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.3% +0.3%

(较上年同期) +2.2% +2.2%

0830 英国零售销售(较前月) 8月 -0.3% +0.2%

(较上年同期) -0.1% 持平

0900 欧元区就业人口(较前季) 第二季 -- 持平

(较上年同期) -- +0.1%

0900 欧元区HICP(较上月) 8月终值 +0.2% -0.6%

(较上年同期) +2.5% +2.5%

扣除食品和能源的核心HICP(较上月) +0.3% -0.8%

(较上年同期) +1.3% +1.5%

9月16日(五)

0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 7月 -- 赤字33

(经季节调整) -- 赤字74

0800 欧元区投资净流入(亿欧元) 7月 -- 939

0800 意大利对欧盟贸易收支(亿欧元) 7月 -- 逆差2.94

对全球贸易收支(亿欧元) -- 逆差18.29

0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 7月 顺差20 顺差9

0900 欧元区劳工成本(较上年同期) 第二季 -- +2.6%

薪资(较上年同期) 第二季 -- +2.3%

------------------------------------9月19日当周-------------------------------

9月19日(一)

暂无重要经济数据公布.

9月20日(二)

0600 德国PPI(较前月) 8月 -- +0.7%

(较上年同期) -- +5.8%

0600 瑞士贸易收支(亿瑞郎) 8月 -- 顺差28.25

0800 意大利工业订单(较前月) 7月 -- +4.1%

(较上年同期) -- +13.6%

0900 德国ZEW景气判断指数 9月 -- 负37.6

现况指数 -- 53.5

9月21日(三)

0830 英国央行货币政策委员会(MPC)投票结果 9月 -- --

0830 英国公共部门收支短差(亿英镑) 8月 -- 盈馀56.5

公共部门净借款(亿英镑) -- 盈馀19.6

--编译 王兴亚;审校 张涛

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