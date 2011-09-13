〔东京汇市〕欧元盘初徘徊在1.3680,等待关于希腊的另一场会谈

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
2215GMT--欧元/美元EUR=亚洲盘初徘徊在1.3680美元左右.欧元海外走势动荡,希腊、法国和德国领导人将于周三举行电话会议的消息提振欧元,使其自1.3557反弹.
市场期望对希腊的下一笔贷款能够取得进展,以至少避免现在就破产的命运.欧洲银行类股上涨,扶助标准普尔500指数.SPX收高.但交易员仍保持谨慎.
欧元/美元阻力位在1.3746和1.3847,支撑位在1.3557和1.3495.
消息人士称,中国与意大利之间的磋商未涉及购买意大利政府公债问题.但巴西的一名消息人士称,金砖国家(BRIC)正在就购买欧洲债务进行初步商谈.
美元指数.DXY跌0.7%至77.054.美元/日圆微跌至76.92.市场关注有关法国银行业者和意大利评等的所有消息.(完)
--编译 张涛;审校 李爽
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数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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