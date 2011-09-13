〔东京汇市〕欧元盘初徘徊在1.3680,等待关于希腊的另一场会谈

2215GMT--欧元/美元EUR=亚洲盘初徘徊在1.3680美元左右.欧元海外走势动荡,希腊、法国和德国领导人将于周三举行电话会议的消息提振欧元,使其自1.3557反弹.

市场期望对希腊的下一笔贷款能够取得进展,以至少避免现在就破产的命运.欧洲银行类股上涨,扶助标准普尔500指数.SPX收高.但交易员仍保持谨慎.

欧元/美元阻力位在1.3746和1.3847,支撑位在1.3557和1.3495.

消息人士称,中国与意大利之间的磋商未涉及购买意大利政府公债问题.但巴西的一名消息人士称,金砖国家(BRIC)正在就购买欧洲债务进行初步商谈.

美元指数.DXY跌0.7%至77.054.美元/日圆微跌至76.92.市场关注有关法国银行业者和意大利评等的所有消息.(完)

--编译 张涛;审校 李爽

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