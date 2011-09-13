〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数连升四日,但增速放缓

路透伦敦9月13日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二刷新近九个月高位,然而货运衍生品合约卖盘令近几日的增速减缓.

该整体指数.BADI涨1.35%或25点,至1,901点,为连续第四天上升,且为去年12月20日以来最高.

"今日期货卖压颇大,"货运经纪行FIS研究主管Peter Norfolk表示."至少货运衍生品市场(FFA)明显缺乏信心--这是否会导致现货市场下滑还不明朗."

涨势受到澳洲至中国的煤炭与矿石出口活跃的推动,中国需求提振了海岬型船运市场.日本的煤炭进口也有所升温.而周二之前货运衍生品合约交易活跃也提振了市场人气.

"似乎交易主要流向中国,许多澳洲商品都是这样.中长期来看这是否会足以助益这个市场保持理性繁荣,还不知道,"Norfolk说.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI周二上升1.19%,平均获利升至每日28,284美元,为12月7日以来高位.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上扬0.94%.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.(完)