全球外汇市场9月14日主要消息

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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9月13日(二)
2330 - 美国财政部负责金融稳定事务的助理部长Tim Massad发表演讲.
9月14日(三)
0030 - 澳洲9月消费者信心指数
0130 - 日本央行审议委员宫尾龙藏在北海道函馆对当地商界领袖发表讲话,并将于0500召开记者会
0130 - 澳洲第二季房屋开工
0300 - 新西兰央行公布8月外资持有新西兰公债比重
0430 - 日本7月工业生产修正值
0700 - 葡萄牙央行总裁暨欧洲央行管理委员会委员科斯塔(Carlos Costa)发表讲话
0715 - 瑞士公布8月综合生产者物价指数(PPI)
0830 - 英国8月请领失业金人数以及按照ILO计算的7月失业率
0900 - 欧元区7月工业生产
-- - 荷兰议会就欧洲金融稳定机构(EFSF)开始辩论
1100 - 美国9月9日当周抵押贷款市场指数
1230 - 美国8月生产者物价指数(PPI)/核心PPI
1230 - 美国8月零售销售
1230 - 美国财长盖特纳参加一个CNBC主办的论坛
1400 - 美国7月企业库存
1530 - 世界银行行长佐利克在乔治华盛顿大学埃利奥特国际事务学院举办的一个活动中讨论近期的一些情况以及全球经济的变化
2100 - 新西兰央行货币政策声明及官方现金利率(OCR)
2330 - 日本9月路透短观制造业景气判断指数
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 郑茵;审校 王兴亚
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透东京2月4日 - 美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)周六淡化美国在南海采取重大军事行动的必要，尽管他同时也严厉批评中国政府“破坏了该地区国家的信任”。