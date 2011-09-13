《美债周三展望》投资者乏力或拖累30年期公债标售

* 130亿美元30年期公债标售或遇冷

* 30年期公债得标利率仍可能在纪录低点

* 欧洲乱局应有助于扭转美债标售清淡局面

路透9月13日电---对美国财政部将于周三标售的130亿美元30年期公债,投资者或无力接盘,此前欧债危机忧虑情绪引发的避险买盘已推动美债价格大涨.

就在本周这最後一笔公债标售前,已有过两次乏善可陈的标售,交易商周二称,这暗示投资者不急于在创历史低点的收益率(殖利率)水平上吸纳新债.

"30年券标售可能会比较艰难,"纽约Guggenheim Partners公债交易主管Jason Rogan称,"短期内市场似乎已经因为欧洲问题而精疲力竭."

交易商指出,对美国联邦储备理事会(美联储,FED)如有新经济刺激举措,也不会买入30年期公债的预期,亦降低了该期限公债的吸引力.

美国公债市场周二回落,因美国股市上涨.

30年期公债收益率US30YT=RR收高8个基点,报3.33%,一周前一度触及3.19%的2009年1月来最低.

在发行前交易(when-issued)市场上,交易商预计此次30年期公债US30YTWI=TWEB增额发行得标利率为3.33%,将创长债标售历史最低.这期30年期公债首次发行是在8月.

财政部数据显示,当前30年期公债得标利率纪录低点为2009年2月创下的3.54%.

交易商称,此次30年债标售结果极难预测,因商业银行及海外央行通常对如此长的期限不感兴趣.

分析师在8月时候曾认为,30年期公债标售将遇到强劲需求,因担忧法国银行业在希腊债务敞口上会有沉重损失.

然而,间接投标者离场观望,令是次30年期公债得标利率较交易商预估高出近10个基点.这一2000年来同期限公债最糟糕的标售结果,导致30年期公债价格创下1994年来最大跌幅.

没人预计上述情形还将重演.

"这次标售应该还行,或许不是很棒.基础支撑因素非常强,"波士顿Eaton Vance Management资深投资级别债券交易员Stewart Taylor称.该公司管理约2,000亿美元资产.

Taylor说道:"欧洲一团糟.除非他们的问题能解决,否则我们将受益于这些(避险)资金流入."(完)

--编译 程琳;审校 张明钧

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