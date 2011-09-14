捷豹路虎年底前将选定在华合作夥伴

(本文由路透中文网编译提供)

路透法兰克福9月13日电---英国豪华车品牌捷豹路虎执行长诗韦德(Ralf Speth)表示，该公司预计将于今年底前确定在中国的生产合作夥伴方。

诗韦德周二在法兰克福车展上对记者说：“目前进展顺利，今年底前应可作出决定……但我们还说不好何时能开始在中国投产。”

他补充称，在华投产时间取决于中国监管部门审批情况。

捷豹路虎隶属印度塔塔汽车(TAMO.BO)，以路虎揽胜等大型SUV以及捷豹XJ等高性能跑车驰名。

诗韦德认为，该公司在实现欧盟严苛的2020年二氧化碳减排目标方面没什麽问题。(完)

编译：张敏 发稿：朱淑珍

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