捷豹路虎年底前将选定在华合作夥伴

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透法兰克福9月13日电---英国豪华车品牌捷豹路虎执行长诗韦德(Ralf Speth)表示，该公司预计将于今年底前确定在中国的生产合作夥伴方。
诗韦德周二在法兰克福车展上对记者说：“目前进展顺利，今年底前应可作出决定……但我们还说不好何时能开始在中国投产。”
他补充称，在华投产时间取决于中国监管部门审批情况。
捷豹路虎隶属印度塔塔汽车(TAMO.BO)，以路虎揽胜等大型SUV以及捷豹XJ等高性能跑车驰名。
诗韦德认为，该公司在实现欧盟严苛的2020年二氧化碳减排目标方面没什麽问题。(完)
编译：张敏 发稿：朱淑珍
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韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。