《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月13日

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 113.98 +7.25 +6.79 6436353
搜狐 (SOHU.O) 74.96 +0.29 +0.39 1065130
网易 (NTES.O) 46.85 -0.47 -0.99 917702
百度 (BIDU.O) 144.58 +0.35 +0.24 4744114
亚信科技 ASIA.O 11.25 +0.10 +0.90 604501
侨兴环球电话 XING.O 1.00 +0.00 +0.00 148899
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 11.96 +0.02 +0.17 3180269
联电 (UMC.N) 1.92 +0.01 +0.52 387322
日月光 (ASX.N) 4.60 +0.02 +0.44 458512
矽品精密 (SPIL.O) 4.62 -0.06 -1.28 1416156
和信超媒体 (GIGM.O) 0.80 -0.02 -2.41 349250
友达 (AUO.N) 4.26 -0.06 -1.39 310758
中华电信 (CHT.N) 34.09 +0.18 +0.53 125393
台湾国际航电 (GRMN.O) 32.83 -0.14 -0.42 1674685
香港
中华网 CHINA.O 1.19 +0.02 +1.80 43095
中国移动 (CHL.N) 50.24 +0.03 +0.06 406536
中国联通 (CHU.N) 21.44 +0.12 +0.56 356358
中国电信 (CHA.N) 63.91 +0.31 +0.49 40857
中芯国际 (SMI.N) 2.73 +0.04 +1.49 31591
电讯盈科 (PCCWY.PK) 0.00 +0.00 +0.00 0
(完)
--整理 徐文焰
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透东京2月4日 - 美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)周六淡化美国在南海采取重大军事行动的必要，尽管他同时也严厉批评中国政府“破坏了该地区国家的信任”。