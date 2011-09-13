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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 06:53 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月13日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 113.98 +7.25 +6.79 6436353

搜狐 (SOHU.O) 74.96 +0.29 +0.39 1065130

网易 (NTES.O) 46.85 -0.47 -0.99 917702

百度 (BIDU.O) 144.58 +0.35 +0.24 4744114

亚信科技 ASIA.O 11.25 +0.10 +0.90 604501

侨兴环球电话 XING.O 1.00 +0.00 +0.00 148899

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 11.96 +0.02 +0.17 3180269

联电 (UMC.N) 1.92 +0.01 +0.52 387322

日月光 (ASX.N) 4.60 +0.02 +0.44 458512

矽品精密 (SPIL.O) 4.62 -0.06 -1.28 1416156

和信超媒体 (GIGM.O) 0.80 -0.02 -2.41 349250

友达 (AUO.N) 4.26 -0.06 -1.39 310758

中华电信 (CHT.N) 34.09 +0.18 +0.53 125393

台湾国际航电 (GRMN.O) 32.83 -0.14 -0.42 1674685

香港

中华网 CHINA.O 1.19 +0.02 +1.80 43095

中国移动 (CHL.N) 50.24 +0.03 +0.06 406536

中国联通 (CHU.N) 21.44 +0.12 +0.56 356358

中国电信 (CHA.N) 63.91 +0.31 +0.49 40857

中芯国际 (SMI.N) 2.73 +0.04 +1.49 31591

电讯盈科 (PCCWY.PK) 0.00 +0.00 +0.00 0

(完)

--整理 徐文焰

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