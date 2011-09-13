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市场报道 | 2011年 9月 14日 星期三 07:27 BJT

〔日本财政〕政府正考虑编制本年度第四份追加预算--日本读卖新闻

路透东京9月14日电---日本读卖新闻周三未指明消息来源的报导称,日本政府正在考虑编制本年度的第四份追加预算,规模约为1-2万亿日圆(130-260亿美元).

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