塔利班袭击美国驻阿富汗使馆

(本文由路透中文网编译提供)

路透喀布尔9月13日电---塔利班武装人员周二在阿富汗首都喀布尔向美国大使馆和北约总部发射火箭炮，并在其他三个地区袭击警察。这也是塔利班迄今在喀布尔发起的最大规模袭击。

在这四起袭击中，至少有9人丧生，23人受伤。

他们能在使馆区发起攻击，这无疑显示了其力量，而北约领导部队则声称在阿富汗取得了重大安全进展，并准备在2014年前撤军。

尽管塔利班过去曾在喀布尔对多个目标发起袭击，但这是他们首次对不同地区同时发起攻击。

新美国安全中心(New American Security)研究员埃克萨姆(Andrew Exum)表示：“今天的攻击规模是空前的。”

“几乎可以肯定，要麽是负责喀布尔的阿富汗人安全防线被突破，要麽是情报错误。”（完）