塔利班袭击美国驻阿富汗使馆

《路透精英汇》企业获利料大幅回升 或带动股市续涨--投资者伯恩斯坦
路透纽约11月18日 - 投资者伯恩斯坦(Richard Bernstein)周五表示，全球获利反弹可能带动股市持续攀升，尽管债市走跌推高利率。
(本文由路透中文网编译提供)
路透喀布尔9月13日电---塔利班武装人员周二在阿富汗首都喀布尔向美国大使馆和北约总部发射火箭炮，并在其他三个地区袭击警察。这也是塔利班迄今在喀布尔发起的最大规模袭击。
在这四起袭击中，至少有9人丧生，23人受伤。
他们能在使馆区发起攻击，这无疑显示了其力量，而北约领导部队则声称在阿富汗取得了重大安全进展，并准备在2014年前撤军。
尽管塔利班过去曾在喀布尔对多个目标发起袭击，但这是他们首次对不同地区同时发起攻击。
新美国安全中心(New American Security)研究员埃克萨姆(Andrew Exum)表示：“今天的攻击规模是空前的。”
“几乎可以肯定，要麽是负责喀布尔的阿富汗人安全防线被突破，要麽是情报错误。”（完）
--编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透纽约11月18日 - 投资者伯恩斯坦(Richard Bernstein)周五表示，全球获利反弹可能带动股市持续攀升，尽管债市走跌推高利率。
路透香港11月18日 - 高盛首席亚太经济分析师Andrew Tilton表示，美元走坚对日本有利，即使特朗普当选美国总统加深了亚洲经济展望的不确定性。
路透新加坡11月18日 - 道富环球投资管理(SSgA)指出，亚洲债券投资应有心理准备，后市将有更多剧烈震荡，至少持续到2017年第一季，届时，美国总统当选人特朗普的政策，是否会反映竞选期间的反全球化言论，料将更加明朗。