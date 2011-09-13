〔货币市场〕欧债疑虑令美国融资成本降低而欧洲融资成本上升

路透纽约9月13日电---廉价资金正落入美国政府和企业的口袋,因投资者担心希腊违约并危及欧洲,故涌入美国货币市场.
与此同时,投资者愈发不愿给予法国及其它欧洲银行美元资金,因担心其在欧洲高负债国家的风险敞口.
美国四周期国库券周二得以零利率标售,沃尔玛及其它最高评级的美国公司商业票据也以略高于零的票面利率卖出.
"每个人都很忐忑,又没有其它地方可投."Prudential Fixed Income货币市场部董事总经理Joe D'Angelo说道.
投资者今年夏天削减所持欧元区银行业票据,分析师称,仍对欧元区货币市场证券有兴趣的货币市场基金等投资者,只购买期限不到一周的品种.
投资者正将资金投入美国公债和高评级美国公司发行的超短期公司债.
美国财政部周二标售的270亿美元四周期国库券,得标利率为0%,投标倍数为5.69倍,为史上第二高.市场消息人士称,沃尔玛(WMT.N)期限不到一个月的商票得标利率也在0.06%.
而欧元区银行发行的隔夜到一周期美国商票得标利率则高得多,为0.50%.
美元三个月期伦敦银行间拆放款利率(Libor)USD3MFSR=升至0.34711%,美元/欧元交叉利率EURCBS3M=ICAP接近2008年底以来最贵水准,为负111个基点.(完)
--编译 程琳; 审校 高琦
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