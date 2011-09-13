澳新经济指标预测--9月14日-9月21日****

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透9月14日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
------------------------------------9月12日当周-----------------------------
9月14-19日
1300 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前月) 8月 -- -0.6%
(较去年同期) -- -0.5%
9月14日(三)
0030 澳洲消费者信心指数 9月 -- -3.5%
0130 澳洲房屋开工 第二季 -2.2% +3.1%
2100 新西兰央行利率决定 2.5% 2.5%
9月15日(四)
0130 澳洲新车销售 8月 -- +8.6%
9月16日(五)
无重要经济数据公布.
------------------------------------9月19日当周------------------------------
9月19日(一)
无重要经济数据公布.
9月20日(二)
0130 澳洲央行会议记录 9月 -- --
2245 新西兰经济账(亿新西兰元) 第二季 -- 赤字1
截至第二季的年度 -- 赤字83
9月21日(三)
2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.6% +0.8%
(较上年同期) +1.7% +1.4%.(完)
--编译 程琳;审校 张涛
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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