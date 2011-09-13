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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 07:07 BJT

****澳新经济指标预测--9月14日-9月21日****

路透9月14日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

------------------------------------9月12日当周-----------------------------

9月14-19日

1300 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前月) 8月 -- -0.6%

(较去年同期) -- -0.5%

9月14日(三)

0030 澳洲消费者信心指数 9月 -- -3.5%

0130 澳洲房屋开工 第二季 -2.2% +3.1%

2100 新西兰央行利率决定 2.5% 2.5%

9月15日(四)

0130 澳洲新车销售 8月 -- +8.6%

9月16日(五)

无重要经济数据公布.

------------------------------------9月19日当周------------------------------

9月19日(一)

无重要经济数据公布.

9月20日(二)

0130 澳洲央行会议记录 9月 -- --

2245 新西兰经济账(亿新西兰元) 第二季 -- 赤字1

截至第二季的年度 -- 赤字83

9月21日(三)

2245 新西兰国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 +0.6% +0.8%

(较上年同期) +1.7% +1.4%.(完)

--编译 程琳;审校 张涛

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