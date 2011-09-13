《中国报摘》--中国证券报9月14日

* 头版头条:

--受国内国际多重利空因素影响,近期中国股市震荡走低,基金经理对近期市场走势多持谨慎态度,部分基金经理认为,11月政策有望放松,市场或迎来上涨.

* 其他:

--北京房地产交易管理网数据显示,中秋小长假期间,北京楼市成交量再陷入低谷,9月10日-12日商品住宅合计总签约407套,创历年来小长假成交量新低.

--瑞银证券中国首席经济学家汪涛表示,8月宏观经济数据显示,中国实体经济活动依然活跃,持续强劲的房地产建设、国内市场需求及坚挺的出口增速,并不支持宏观经济政策迅速转向.

--工业和信息化部装备司日前召开《国家中长期航空工业发展规划(2011-2020年)》专家评审会,下一步装备司将研究专家提出的修改意见和建议,进一步完善《规划》,尽快报批.

--上海汽车(600104.SS)称,证监会已核准公司向大股东发行股份购买资产暨关联交易的相关事宜.

--中科英华(600110.SS)称,拟发行五年(3+2)期公司债,募集资金不超过7亿元人民币;太原重工(600169.SS)称,拟申请注册发行至多15亿元、期限不超过五年的中期票据.(完)

--整理 边竞; 审校 丁淑琴