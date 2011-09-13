《全球主要国家债券发行预告》--9月14日-9月21日

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
(除特别说明外,均为GMT时间)
9月14日(三)
法兰克福--德国标售约50亿欧元、票息为0.75%、2013年9月13日到期的联邦短期公债(Schatz).
华盛顿--美国财政部标售30年期公债(1700).
渥太华--加拿大标售两年期公债.
9月15日(四)
伦敦--英国标售规模9亿英镑、票息为0.75%、2047年到期的通胀保值公债.
马德里--西班牙标售30-40亿欧元、票息为4.60%、2019年7月30日到期的公债;票息为4%、2020年4月30日到期的公债;以及票息为4.85%、2020年10月31日到期的公债.
巴黎--法国标售票息2.0%、2013年9月25日到期的两年期BTAN债券,票息4.0%、2014年4月25日到期的三年期OAT债券,2016年7月25日到期的五年期BTAN债券,票息1.3%、2019年7月25日到期的10年期OATi债券以及票息1.1%、2022年7月25日到期的10年期OATi债券.
9月16日(五)
主要国家暂无发债计画.
9月19日(一)
主要国家暂无发债计画.
9月20日(二)
主要国家暂无发债计画.
9月21日(三)
法兰克福--德国标售约50亿欧元、票息为2.25%、2021年9月4日到期的联邦长期公债(Bund).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 程琳
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
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