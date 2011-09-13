《亚洲金融市场假期一览表》--9月14日-12月31日

澳新汇市：零售销售数据不及预期打击澳元下跌，新西兰元上涨
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
亚洲金融市场假期如下:
9月16日(周五)--马来西亚
9月19日(周一)--日本
9月23日(周五)--日本
10月 3日(周一)--中国、韩国
10月 4日(周二)--中国
10月 5日(周三)--中国、香港
10月 6月(周四)--中国、印度
10月 7日(周五)--中国
10月10日(周一)--日本、台湾
10月24日(周一)--新西兰、泰国
10月26日(周三)--印度、马来西亚、新加坡
11月 1日(周二)--菲律宾
11月 3日(周四)--日本
11月 7日(周一)--马来西亚、新加坡
11月23日(周三)--日本
11月28日(周一)--马来西亚
11月30日(周三)--菲律宾
12月 5日(周一)--泰国
12月12日(周一)--泰国
12月23日(周五)--日本
12月26日(周一)--香港、澳洲、新西兰、新加坡、印尼
12月27日(周二)--香港、澳洲、新西兰
12月30日(周五)--韩国、菲律宾
注:具体市场休假安排,将在节前另发客户通告.(完)
浏览原文请点选[HOL2/DIARY].参考欧美休假安排原文报导,请点选[HOL1/DIARY][HOL3/DIARY].所有中文版假期安排,请点选[HOL/CN]
--整理 王兴亚
数据亦显示物价上涨仍然非常疲弱，第四季零售物价平减指数仅上涨0.3%，基础通胀率低于央行设定的2-3%目标区间，是令人担心的迹象。
路透香港2月6日 - 香港金融管理局（HKMA）总裁陈德霖周一称，近月香港楼市成交量持续下跌，惟目前仍然未能确定周期变化。
路透东京2月4日 - 美国国防部长马蒂斯(Jim Mattis)周六淡化美国在南海采取重大军事行动的必要，尽管他同时也严厉批评中国政府“破坏了该地区国家的信任”。