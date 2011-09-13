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市场报道 | 2011年 9月 14日 星期三 07:33 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--9月14日-9月21日****

路透9月14日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

-----------------------------------9月12日当周-------------------------------

9月14日(三)

1100 美国抵押贷款市场指数 9月9日当周 -- 601.0

再融资指数 -- 3,169.4

1230 美国生产者物价指数(PPI)(较前月) 8月 -0.1% +0.2%

(较上年同期) +6.5% +7.2%

核心PPI(较前月) +0.2% +0.4%

(较上年同期) +2.6% +2.5%

1230 美国零售销售(较前月) 8月 +0.2% +0.5%

扣除汽车的零售销售(较前月) +0.3% +0.5%

1230 加拿大产能利用率 第二季 78.0% 79.0%

1400 美国企业库存 7月 +0.5% +0.3%

9月15日(四)

1230 美国经常帐(亿美元) 第二季 赤字1,225 赤字1,192.7

1230 美国消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 +0.2% +0.5%

(较上年同期) +3.6% +3.6%

核心CPI(较前月) +0.2% +0.2%

(较上年同期) +1.9% +1.8%

1230 美国实质所得 8月 -- -0.1%

1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 9月 负4.00 负7.72

1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月10日当周 41.0 41.4

初请失业金人数四周均值(万人) -- 41.475

续请失业金人数(万人) 9月3日当周 371 371.7

1230 加拿大制造业销售 7月 +1.3% -1.5%

1315 美国工业生产(较前月) 8月 +0.1% +0.9%

产能利用率 77.5% 77.5%

1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 9月 负15.0 负30.7

1530 美国克里夫兰联邦储备银行CPI 8月 -- +0.2%

2200 美国国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单/出货比

8月 -- 0.86

9月16日(五)

1300 美国整体资本流动(亿美元) 7月 -- 净流入295

外资购买美国公债(亿美元) -- 净流出45

1355 美国汤森路透/密西根大学消费者信心指数 9月初值 56.5 55.7

现况指数 68.0 68.7

预期指数 47.5 47.4

1430 美国经济周期研究所(ECRI)一周领先指标 9月9日当周 -- 123.0

-----------------------------------9月19日当周-------------------------------

9月19日(一)

1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房市指数 9月 15 15

9月20日(二)

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 9月17日当周 -- +1.3%

1230 美国房屋开工年率(万户) 8月 59 60.4

建筑许可年率(万户) 59.2 60.1

1230 加拿大领先指标 8月 -- +0.2%

1230 加拿大趸售(批发)贸易(较前月) 7月 -- +0.2%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 9月17日当周 -- +4.5%

9月21日(三)

1100 加拿大CPI(较前月) 8月 -- +0.2%

(较上年同期) -- +2.7%

央行核心CPI(较前月) -- +0.2%

(较上年同期) -- +1.6%

1100 美国抵押贷款市场指数 9月16日当周 -- --

再融资指数 -- --

1400 美国成屋销售年率(万户) 8月 475 467

1815 美国联邦公开市场委员会(FOMC)利率决议 0-0.25% (完)

--编译 艾茂林;审校 高琦

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