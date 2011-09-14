微软赠送电脑吸引开发者体验Windows 8

英国财政：2020年下次全国大选前，税务负担将升至逾30年最高--IFS
路透伦敦2月7日 - 一大型智库周二表示，到了2020年下次全国大选的时候，英国税务负担将升至逾30年来最高，因政府试图在退出欧盟的同时缩减借款。
(本文由路透中文网编译提供)
路透加州阿纳海姆9月13日电---微软(MSFT.O)周二在年度开发者大会上发放5,000台运行测试版Windows 8系统的三星(MSFT.O)平板电脑，希望激发开发者对其新操作系统的热情。
这是微软公司外人士首次有机会体验Windows 8。
Windows 8是微软新操作系统的暂定名称，新系统一些性能特为触摸屏和平板电脑设计，公司希望能藉此扭转消费者投向苹果(AAPL.O)iPad的潮流。
微软新操作系统需吸引开发者，这样他们才会开发大量应用程序吸引用户。
分析人士并指出，微软还需要吸引年轻的科技迷，阻止苹果产品抢占微软的企业市场。
科技调研公司Gartner分析师Michael Silver参加了此次开发者大会。他表示：“现在的孩子们看到的苹果标志比微软标志多，微软要想保持以往的影响力，就需要改变这种状况。”
“观察苹果的成功之处，就可以发现其成功缘于苹果用户群，他们更能将家里用惯了的东西带到企业中。这是微软需要追求的重要目标，要解决这个问题。”
平板电脑厂商最早有望明年年中起出售预装Windows 8的产品。(完)
--编译：张敏;发稿：王凤昌
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路透华盛顿2月6日 - 美国商品期货交易委员会(CFTC)周一下令，福汇(FXCM)、母公司福汇控股、及两名创始合伙人Dror Niv与William Ahdout需支付700万美元，以和解欺诈外汇散户的指控。
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