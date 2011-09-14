〔中国个股〕华锐风电正考虑发30亿元含五年期双品种公司债--IFR

路透9月14日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国最大风电设备生产商--华锐风电科技（集团）股份(601558.SS)，据悉正在考虑发行总额30亿元人民币（4.69亿美元）双品种公司债券。期限暂定为五年期和五年期附第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售权。

瑞银证券UBSN.VX(UBS.N)担任是次交易主承销商，安信证券和齐鲁证券为联席主承销商。联合资信给予债券和发行人同为AAA级信用评级。

该发行议案仍需监管机构最後审议通过。而公司总计划发行不超过58亿元人民币公司债券。(完)

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