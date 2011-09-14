〔中国个股〕华锐风电正考虑发30亿元含五年期双品种公司债--IFR

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透9月14日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国最大风电设备生产商--华锐风电科技（集团）股份(601558.SS)，据悉正在考虑发行总额30亿元人民币（4.69亿美元）双品种公司债券。期限暂定为五年期和五年期附第三年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售权。
瑞银证券UBSN.VX(UBS.N)担任是次交易主承销商，安信证券和齐鲁证券为联席主承销商。联合资信给予债券和发行人同为AAA级信用评级。
该发行议案仍需监管机构最後审议通过。而公司总计划发行不超过58亿元人民币公司债券。(完)
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--整理 丁淑琴 ; 审校 黄凯
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。