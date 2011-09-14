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亚洲 | 2011年 9月 14日 星期三 08:08 BJT

〔香港新股〕海润影视计划11月香港IPO,募集1.5-2亿美元--IFR

路透9月14日电---据汤森路透旗下IFR报导，中国最大的民营电视剧制作公司--海润影视计划于11月在香港上市，募集资金1.5亿至2亿美元。德银(DBKGn.DE)和野村负责安排是次交易。

该公司已拍摄100多部电视剧，多数在黄金时段播出.(完)

浏览IFR更多中文报导，请点选(www.ifr-china.com/info)

--整理 丁淑琴 ;审校 黄凯

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