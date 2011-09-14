〔美国个股〕通用电气将回购巴菲特在金融危机期间买入的优先股

路透9月13日电---通用电气(奇异、GE)(GE.N)周二称,将从伯克希尔哈撒韦(BRKa.N)回购公司优先股.後者在2008年金融危机期间购买这些股份,拯救了当时的通用电气.

通用电气在监管文件中称,将以33亿美元外加未付股息来回购这些股份,赎回日期定于10月17日.这些股票每年支付10%的股息.

通用电气执行长伊梅尔特欲以此举翻过公司历史上最艰难的一页.

巴菲特于2008年10月买下这些优先股,在此一周前还买入50亿美元高盛(GS.N)优先股,意在表明自己在金融危机期间仍对这两家知名公司抱有信心.

为此,通用电气将在投资期内向伯克希尔哈撒韦支付近10亿美元股息.

巴菲特曾在年内稍早一年一度的致投资者信中,对通用电气可能回购股份表达了惋惜之情,称这是"不愿见到的"事情,会损害伯克希尔哈撒韦的获利能力.

通用电气股价周二收高2.66%,但盘後下跌3%至14.95美元.伯克希尔哈撒韦股价持平.(完)