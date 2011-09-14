〔韩国个股〕三星信用卡将出售Samsung Everland 20.64%的股权

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透首尔9月14日电---韩国三星信用卡(029780.KS)周三表示,计划出售未上市关联公司Samsung Everland 20.64%的股权.媒体报导预估股权价值逾1万亿(兆)韩元(约合9.28亿美元).
三星信用卡持有Samsung Everland 25.6%的股权,根据韩国金融业监管规定,其必须在明年4月前将对非金融公司的持股比例降至5%以下.Samsung Everland实质上为三星集团的控股公司.
三星信用卡发言人称,将很快为出售事宜选择顾问公司.(完)
--编译 王兴亚;审校 张明钧
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。