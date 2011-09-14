〔韩国个股〕三星信用卡将出售Samsung Everland 20.64%的股权

路透首尔9月14日电---韩国三星信用卡(029780.KS)周三表示,计划出售未上市关联公司Samsung Everland 20.64%的股权.媒体报导预估股权价值逾1万亿(兆)韩元(约合9.28亿美元).

三星信用卡持有Samsung Everland 25.6%的股权,根据韩国金融业监管规定,其必须在明年4月前将对非金融公司的持股比例降至5%以下.Samsung Everland实质上为三星集团的控股公司.

三星信用卡发言人称,将很快为出售事宜选择顾问公司.(完)