《中国报摘》--金融时报9月14日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
* 头版头条:
--中国银监会近日向银行业机构发布"人人贷"风险提示,称人人贷(P2P)信贷服务中介公司存在大量潜在风险,严防人人贷中介公司帮助放款人从银行获取资金後用于民间借贷,防止民间借贷风险向银行体系蔓延.
* 其他:
--中国财政部财科所副所长白景明表示,物价上涨拉动了8月财政收入的增长,同时亦受益于进口环节税收的增长.
--不少业内人士判断,今年的"金九银十"极有可能成为中国楼市的分水岭,成为房价调整的"窗口期".
--中国社科院亚太研究所所长李向阳表示,预计全球经济要经历漫长而缓慢的复苏,美欧除非政府不作为,否则其陷入二次衰退的概率应不超过30%.(完)
--整理 邵晓忆; 审校 丁淑琴
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。