《中国报摘》--金融时报9月14日

* 头版头条:

--中国银监会近日向银行业机构发布"人人贷"风险提示,称人人贷(P2P)信贷服务中介公司存在大量潜在风险,严防人人贷中介公司帮助放款人从银行获取资金後用于民间借贷,防止民间借贷风险向银行体系蔓延.

* 其他:

--中国财政部财科所副所长白景明表示,物价上涨拉动了8月财政收入的增长,同时亦受益于进口环节税收的增长.

--不少业内人士判断,今年的"金九银十"极有可能成为中国楼市的分水岭,成为房价调整的"窗口期".

--中国社科院亚太研究所所长李向阳表示,预计全球经济要经历漫长而缓慢的复苏,美欧除非政府不作为,否则其陷入二次衰退的概率应不超过30%.(完)

--整理 邵晓忆; 审校 丁淑琴